Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
111 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.03.2018  22:24

Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2

 Юніорська збірна України після повернення додому/ФФУ

Тренерський штаб юніорської збірної України (U-19) перейшов на атакувальну гру, послабивши захист, щоб вирвати перемогу у матчі з Румунією (2:1).

Про це розповів керманич синьо-жовтих Олександр Петраков, коментуючи феєричний вихід на Євро-2018. 

"Із 70-ї хвилини команда перейшла на схему 2-6-2. Ми пішли на ризик. Центральний захисник Бондар побіг в атаку, і центральні хави висунулися ближче до воріт суперника. Навіть незважаючи на пропущений через власну помилку м'яч, команда все одно гнула свою лінію й домоглася перемоги", - розповів Петраков про вирішальний матч кваліфікації еліт-раунду. 

Нагадаємо, українці пропустили у другій половині другого тайму, проте змогли досягнути потрібного результату, адже для виходу у фінальну частину першості Європи їм необхідно було перемагати румунів. 

Переможний гол на 90+2 хвилині на свій рахунок записав захисник Шахтаря Валерій Бондар. 

За словами Петракова, він поставив перед командою задачу вийти на чемпіонат світу U-20, який пройде у Польщі у 2019 році. 

"Для цього на найближчому Євро потрібно посісти місце не нижче п'ятого, яке розіграють у додатковому матчі. Тим більше що ЧС проходитиме на полях сусідньої з Україною держави, Польщі, куди можуть приїхати рідні гравців, а також багато вітчизняних уболівальників", - цитує Петракова прес-служба ФФУ.

Як повідомлялося, раніше автор переможного голу у ворота румунів розповів про матчі еліт-раунд кваліфікації.

Раніше стало відомо, проти кого збірна України може зіграти на Євро-2018





Читай також
Як збірна України (U-19) вигризла у Румунії путівку на Євро-2018: відео голів
Феєрична перемога: як збірна України (U-19) раділа виходу на Євро-2018. ФОТО. ВІДЕО
Збірна України (U-19) здобула яскраву перемогу над Сербією в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018
Петраков оголосив заявку збірної України (U-19) на еліт-раунд Євро-2018
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
22:58
Футбол. Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному
22:43
Футбол. Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ
22:24
Футбол. Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2
21:59
Футбол. Гравець Динамо: Дякую Шевченку за те, що довіряє мені
21:39
Баскетбол. Чинний чемпіон Суперліги розгромно програв у першому матчі плей-офф
21:15
ЧС-2018. Суддівський корпус світової першості втратив представників родоначальників футболу
20:45
Футбол. Суркіс про ФФУ: Спочатку всі займалися Лозанною, а потім поїхали святкувати до Марбельї
20:23
Баскетбол. Стало відомо, як завершився перший матч плей-офф Суперліги у сезоні
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!