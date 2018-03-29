Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2

Юніорська збірна України після повернення додому/ФФУ

Тренерський штаб юніорської збірної України (U-19) перейшов на атакувальну гру, послабивши захист, щоб вирвати перемогу у матчі з Румунією (2:1).

Про це розповів керманич синьо-жовтих Олександр Петраков, коментуючи феєричний вихід на Євро-2018.

"Із 70-ї хвилини команда перейшла на схему 2-6-2. Ми пішли на ризик. Центральний захисник Бондар побіг в атаку, і центральні хави висунулися ближче до воріт суперника. Навіть незважаючи на пропущений через власну помилку м'яч, команда все одно гнула свою лінію й домоглася перемоги", - розповів Петраков про вирішальний матч кваліфікації еліт-раунду.

Нагадаємо, українці пропустили у другій половині другого тайму, проте змогли досягнути потрібного результату, адже для виходу у фінальну частину першості Європи їм необхідно було перемагати румунів.

Переможний гол на 90+2 хвилині на свій рахунок записав захисник Шахтаря Валерій Бондар.

За словами Петракова, він поставив перед командою задачу вийти на чемпіонат світу U-20, який пройде у Польщі у 2019 році.

"Для цього на найближчому Євро потрібно посісти місце не нижче п'ятого, яке розіграють у додатковому матчі. Тим більше що ЧС проходитиме на полях сусідньої з Україною держави, Польщі, куди можуть приїхати рідні гравців, а також багато вітчизняних уболівальників", - цитує Петракова прес-служба ФФУ.

Як повідомлялося, раніше автор переможного голу у ворота румунів розповів про матчі еліт-раунд кваліфікації.

Раніше стало відомо, проти кого збірна України може зіграти на Євро-2018