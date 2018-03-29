Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ

Влітку нападник Реала Гарет Бейл стане футболістом Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією ЗМІ, головний тренер МЮ Жозе Моурінью переконав Бейла, тому угода між двому суперклубами відбудеться.

Сума трансферу не повідомляється, але раніше йшла мова про 100 мільйонів євро, при тому, що портал Transfermarkt оцінує Бейла у 70 мільйонів.

Нагадаємо, що у 2013 році Бейл перейшов із Тоттенгема у Реал за 100 мільйонів євро, ставши найдорожчим футболістом на планеті.

Раніше повідомлялося, що перехід Бейла в МЮ може зірватися через Моурінью.

Також повідомлялося, що Бейл став рекордсменом збірної Вельса завдяки хет-трику у ворота Китаю.