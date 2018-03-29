СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.03.2018 22:58
Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному
|Артем Бєсєдін
Футболістам Динамо у Маріуполі під час проведення гри 25-го туру першості УПЛ необхідні спокійні умови в організації та чесна боротьба на полі.
Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін в інтерв'ю клубній прес-службі.
"Хотілося б щоб все було чесно та по-футбольному, а також комфортні та спокійні умови для проведення гри. Нам більше нічого не треба", - заявив Бєсєдін.
"У Києві ми вже показали, що сильніше суперника і думаю без проблем зробимо це на виїзді.
Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00.
Також екс-воротар Динамо, який нині грає у Маріуполі, розповів, що необхідно для перемоги його команди над киянами.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
29.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій