Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному

Артем Бєсєдін

Футболістам Динамо у Маріуполі під час проведення гри 25-го туру першості УПЛ необхідні спокійні умови в організації та чесна боротьба на полі.

Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Хотілося б щоб все було чесно та по-футбольному, а також комфортні та спокійні умови для проведення гри. Нам більше нічого не треба", - заявив Бєсєдін.

"У Києві ми вже показали, що сильніше суперника і думаю без проблем зробимо це на виїзді.

Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00.

Також екс-воротар Динамо, який нині грає у Маріуполі, розповів, що необхідно для перемоги його команди над киянами.