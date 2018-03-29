Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
250 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.03.2018  22:58

Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному

 Артем Бєсєдін

Футболістам Динамо у Маріуполі під час проведення гри 25-го туру першості УПЛ необхідні спокійні умови в організації та чесна боротьба на полі.

Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Хотілося б щоб все було чесно та по-футбольному, а також комфортні та спокійні умови для проведення гри. Нам більше нічого не треба", - заявив Бєсєдін.

"У Києві ми вже показали, що сильніше суперника і думаю без проблем зробимо це на виїзді. 

Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00. 

Також екс-воротар Динамо, який нині грає у Маріуполі, розповів, що необхідно для перемоги його команди над киянами.





Читай також
Денисов: Телеканал Футбол не ініціював перенесення початку матчу Маріуполь - Динамо
Захисник Маріуполя: Нарешті зіграємо з Динамо вдома
Нападник Динамо може не зіграти проти Маріуполя
Маріуполь - Динамо: УПЛ оприлюднила офіційну причину переносу матчу
Маріуполь - Динамо: ультрас киян обурені перенесенням початку матчу
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:38
Бокс. Українець може отримати супербій із непереможним Головкіним
00:15
Футбол. Збірна України знову зіграє товариські матчі із учасниками ЧС-2018
29.03.2018
23:57
Футбол. Буффон про Роналду: Він смертельно небезпечний
23:44
Футбол. Юніорська збірна України могла не вийти на матч кваліфікації Євро-2018: названо причину
23:22
Футбол. У Будинку футболу панує безлад: Суркіс пройшовся по Павелку та інших чиновниках Федерації
22:58
Футбол. Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному
22:43
Футбол. Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ
22:24
Футбол. Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!