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29.03.2018  23:22

У Будинку футболу панує безлад: Суркіс пройшовся по Павелку та інших чиновниках Федерації

 Ігор Суркіс

У Федерації футболу України панує безлад та непрофесіоналізм.

Таку заяву зробив президент Динамо Ігор Суркіс. 

"У Федерації сидять люди, які просто розпоряджаються тим, що створили інші. Ви же знаєте, хто зараз очолює обласні федерації, хто входить до виконкому, як їх обирали! Чи багато серед них тих, хто підготував хоча б одного футболіста для збірної? Мені іноді здається, що вони не зовсім розуміють, куди потрапили. Не розуміють, що будівля українського футболу, в тому числі й будинок, де вони засідають, будувалася зусиллями багатьох поколінь. А звідки їм знати? Я не хочу звинувачувати всіх, хто працює у федерації. Там, думаю, є компетентні та професійні люди. Напевно, проблема в тому, хто й які ставить перед ними завдання. Ставить так, що немає кому простежити за правочинністю футболістів, які грають за збірні (мова йде про скандальну ситуацію у юнацькій збірній України - ред.)

"Потрібно змінювати саме ставлення Федерації футболу України до своєї роботи. Щоб ФФУ, в особі свого керівника, усвідомила, що йде не туди. Щоб хоча б не псувала те, що робиться відданими футболу людьми. Не відбирала мрію у наших юних футболістів. Ми не хочемо, щоб зусилля тисяч людей ішли нанівець через безлад, який зараз панує в Будинку футболу. Ми завжди готові допомогти, підказати, навчити, якщо потрібно. Щоб над нами більше не сміялися, а наші діти не плакали від образи за несправедливість.

Раніше Суркіс зробив іншу гучну заяву щодо працівників ФФУ.

Також критично про дії співробітників Федерації висловився відомий журналіст.





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