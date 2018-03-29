Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
233 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
29.03.2018  23:44

Юніорська збірна України могла не вийти на матч кваліфікації Євро-2018: названо причину

 Збірна України (U-19)/ФФУ

Збірна України (U-19) могла не вийти на матч еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 через організаційні проблеми змагань у Румунії. 

Про це розповів головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков, коментуючи вихід команди на юніорську першість Європи. 

"Справа в тому, що перед першим матчем, зі шведами, пішов сильний сніг. І, як виявилося, поле було без підігріву, хоча свої поєдинки румуни поставили на стадіоні, де підігрів є. Я зі своїми футболістами тиждень місив бруд, і нас переводять на штучний газон... Я пригрозив не вивести команду на гру. Напередодні матчу всю ніч переживав через цю ситуацію. І, дякувати Богу, справедливість перемогла, УЄФА прийняв рішення на нашу користь.

Я вже не кажу про деякі тренування. Знову-таки, через сильний снігопад командам України, Сербії та Швеції довелося тренуватися на штучному газоні розміром 20 на 50, а господарі почистили для себе повноцінне поле. Шведи й серби настільки образилися, що попросили їхній очний матч, який уже нічого не вирішував, перенести на денний час, щоб увечері приїхати підтримати збірну України у вирішальному поєдинку проти господарів.

Нагадаємо, матчі еліт-раунду проходили у румунському Плоєшті. 

Збірна України зіграла унічию із Швецією, а також здобула перемоги над Сербією та Румунією та, зайнявши перше місце у групі, потрапила на Євро-2018.

Раніше стало відомо, проти кого збірна України може зіграти на Євро-2018.

Також Петраков розповів про вирішальну гру із Румунією та те, як йому прийшлося ризикувати.





Читай також
Гравець збірної України (U-19) про епічний вихід на Євро: У кожному матчі наша команда була єдиним цілим
Феєрична перемога: як збірна України (U-19) раділа виходу на Євро-2018. ФОТО. ВІДЕО
Збірна України (U-19) на останніх хвилинах вирвала путівку на Євро-2018
Петраков оголосив заявку збірної України (U-19) на еліт-раунд Євро-2018
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:38
Бокс. Українець може отримати супербій із непереможним Головкіним
00:15
Футбол. Збірна України знову зіграє товариські матчі із учасниками ЧС-2018
29.03.2018
23:57
Футбол. Буффон про Роналду: Він смертельно небезпечний
23:44
Футбол. Юніорська збірна України могла не вийти на матч кваліфікації Євро-2018: названо причину
23:22
Футбол. У Будинку футболу панує безлад: Суркіс пройшовся по Павелку та інших чиновниках Федерації
22:58
Футбол. Гравець Динамо про матч з Маріуполем: Хочеться, щоб все було чесно та по-футбольному
22:43
Футбол. Моурінью переконав зіркового футболіста Реала перейти в МЮ - ЗМІ
22:24
Футбол. Тренер України (U-19) про вихід на Євро-2018: Наприкінці матчу із Румунією перейшли на схему 2-6-2
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!