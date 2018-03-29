Юніорська збірна України могла не вийти на матч кваліфікації Євро-2018: названо причину
|Збірна України (U-19)/ФФУ
Збірна України (U-19) могла не вийти на матч еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 через організаційні проблеми змагань у Румунії.
Про це розповів головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков, коментуючи вихід команди на юніорську першість Європи.
"Справа в тому, що перед першим матчем, зі шведами, пішов сильний сніг. І, як виявилося, поле було без підігріву, хоча свої поєдинки румуни поставили на стадіоні, де підігрів є. Я зі своїми футболістами тиждень місив бруд, і нас переводять на штучний газон... Я пригрозив не вивести команду на гру. Напередодні матчу всю ніч переживав через цю ситуацію. І, дякувати Богу, справедливість перемогла, УЄФА прийняв рішення на нашу користь.
Я вже не кажу про деякі тренування. Знову-таки, через сильний снігопад командам України, Сербії та Швеції довелося тренуватися на штучному газоні розміром 20 на 50, а господарі почистили для себе повноцінне поле. Шведи й серби настільки образилися, що попросили їхній очний матч, який уже нічого не вирішував, перенести на денний час, щоб увечері приїхати підтримати збірну України у вирішальному поєдинку проти господарів.
Нагадаємо, матчі еліт-раунду проходили у румунському Плоєшті.
Збірна України зіграла унічию із Швецією, а також здобула перемоги над Сербією та Румунією та, зайнявши перше місце у групі, потрапила на Євро-2018.
Раніше стало відомо, проти кого збірна України може зіграти на Євро-2018.
Також Петраков розповів про вирішальну гру із Румунією та те, як йому прийшлося ризикувати.
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