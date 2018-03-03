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03.03.2018  13:45

Ярмоленко може відновитися після травми швидше ніж повідомлялося раніше

Андрій Ярмоленко

Хавбек Боруссії Дортмунд Андрій Ярмоленко планує відновити тренування в загальній групі в кінці березня.

6 березня Яромленко знімуть спеціальний чобіт, який фіксує травмовану ногу.

Після цього лікарі приймуть рішення, коли футболіст зможе відновити тренування за індивідуальною програмою, пише Команда 1.

Також повідомляється, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко планує викликати Яромоленко на товариські матчі в кінці березня.

Раніше була інформація, що Ярмоленко відновить тренування не раніше квітня.




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