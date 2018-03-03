429 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 13:59
Три українці підписали контракти з білоруським клубом
|Олександр Каплієнко
ФК Смолєвічі, який за підсумками минулого сезону отримали путівку у Вищу лігу Білорусі, посилився трьома українцями.
Команду поповнили: голкіпер Анатолій Тимофєєв, захисники В'ячеслав Лухтанов і Олександр Каплієнко, які уклали трудові угоди до кінця чемпіонату 2018 року.
Тимофєєв раніше виступав за Динамо (Батумі), Лухтанов - за донецький Олімпік, Каплієнко - за одеський Чорноморець, повідомляє офіційний сайт білорусів.
Раніше повідомлялося, що Олімпік заявив вихованця Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій