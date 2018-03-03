Три українці підписали контракти з білоруським клубом

Олександр Каплієнко

ФК Смолєвічі, який за підсумками минулого сезону отримали путівку у Вищу лігу Білорусі, посилився трьома українцями.

Команду поповнили: голкіпер Анатолій Тимофєєв, захисники В'ячеслав Лухтанов і Олександр Каплієнко, які уклали трудові угоди до кінця чемпіонату 2018 року.

Тимофєєв раніше виступав за Динамо (Батумі), Лухтанов - за донецький Олімпік, Каплієнко - за одеський Чорноморець, повідомляє офіційний сайт білорусів.

Раніше повідомлялося, що Олімпік заявив вихованця Динамо.