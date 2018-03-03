94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 14:40
Участь в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ півзахисників Реала Крооса та Модріча під питанням
|Тоні Кроос та Лука Модріч
Ключові півзахисники Реала Лука Модріч та Тоні Кроос мають мізерні шанси зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чнмпіонів проти ПСЖ.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання обидва футболісти пропустили у п'ятницю ще одне тренування Реала напередодні матчу з Хетафе, а у їх відновленні не видно жодного прогресу, непокоїться мадридське видання.
Відзначається, що лише диво може допомогти Кроосу та Модрічу зіграти проти ПСЖ та називає їхню потенційну участь в матчі не інакше, як "місія (майже) неможлива", пише Футбол 24.
Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу вершкові перемогли парижан з рахунком 3:1.
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