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03.03.2018  14:40

Участь в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ півзахисників Реала Крооса та Модріча під питанням

Тоні Кроос та Лука Модріч

Ключові півзахисники Реала Лука Модріч та Тоні Кроос мають мізерні шанси зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чнмпіонів проти ПСЖ.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання обидва футболісти пропустили у п'ятницю ще одне тренування Реала напередодні матчу з Хетафе, а у їх відновленні не видно жодного прогресу, непокоїться мадридське видання.

Відзначається, що лише диво може допомогти Кроосу та Модрічу зіграти проти ПСЖ та називає їхню потенційну участь в матчі не інакше, як "місія (майже) неможлива", пише Футбол 24.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу вершкові перемогли парижан з рахунком 3:1.




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