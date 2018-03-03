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03.03.2018  14:58

Волинь здобула перемогу над представником Казахстану

ФК Волинь


Луцька Волинь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату Першої ліги.

Черговим спаринг-партнером лучан став Казахстанський Кизил-Жар СК.

Українські футболісти здобули впевнену перемогу 2:0.

Волинь - Кизил-Жар СК 2:0

Голи: 1:0 - 41 Болденков, 2:0 - 64 Коробка

Раніше повідомлялося, що Волинь підписала іранського хавбека.




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