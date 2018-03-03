115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 14:58
Волинь здобула перемогу над представником Казахстану
|ФК Волинь
Луцька Волинь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату Першої ліги.
Черговим спаринг-партнером лучан став Казахстанський Кизил-Жар СК.
Українські футболісти здобули впевнену перемогу 2:0.
Волинь - Кизил-Жар СК 2:0
Голи: 1:0 - 41 Болденков, 2:0 - 64 Коробка
Раніше повідомлялося, що Волинь підписала іранського хавбека.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій