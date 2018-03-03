Мякушко: У грі з Шахтарем спробуємо показати якісну гру
|Сергій Мякушко
Львівські Карпати у грі 22-го туру УПЛ проти Шахтаря не будуть відсиджуватися в захисті.
Про це заявив хавбек левів Сергій Мякушко.
"З хорошими командами завжди цікаво грати. Намагатимемось показати якісний футбол. Хочемо, аби вболівальники, які прийдуть на стадіон, залишились задоволеними", - зазначив півзахисник.
"Завжди намагаємось забувати останні матчі, переключитись на наступного суперника. Так легше готуватись до гри. У команди хороший, бойовий настрій. Ми сподіваємось на позитивний результат", - наголосив гравець Карпат.
"Скажу, що ми не будемо відсиджуватись в обороні та чекати можливості для атак. Спробуємо самі їх створити. Чи вийде у нас зробити все, що задумали – невідомо, але кожен віддаватиметься на повну", - цитує Мякушка офіційний сайт Карпат.
Нагадаємо, що гра відбудеться 4 березня, о 19:30 у Львові на стадіоні Україна.
Раніше повідомлялося, що львівські Карпати підсилилися болівійським нападником Родріго Варгасом.
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