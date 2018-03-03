Систему VAR включили в правила футболу

ФІФА

Міжнародний футбольний рада директорів (IFAB) одноголосно прийняв рішення використовувати систему відеоповторів (VAR) на чемпіонаті Світу-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Крім того, система VAR включена в офіційні футбольні правила, і буде використовуватися після чемпіонату Світу-2018.

Дане рішення було прийнято сьогодні на 132-му зборах організації, яке відбулося сьогодні в швейцарському Цюріху, пише ua-football.

Нагадаємо, що дана технологія тестувалася в кубкових матчах Англії, в Німеччині та Італії.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга не хоче платити 4 мільйони євро за систему електронної фіксації голу.