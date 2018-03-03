182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 15:38
Систему VAR включили в правила футболу
|ФІФА
Міжнародний футбольний рада директорів (IFAB) одноголосно прийняв рішення використовувати систему відеоповторів (VAR) на чемпіонаті Світу-2018.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Крім того, система VAR включена в офіційні футбольні правила, і буде використовуватися після чемпіонату Світу-2018.
Дане рішення було прийнято сьогодні на 132-му зборах організації, яке відбулося сьогодні в швейцарському Цюріху, пише ua-football.
Нагадаємо, що дана технологія тестувалася в кубкових матчах Англії, в Німеччині та Італії.
Раніше повідомлялося, що Ла Ліга не хоче платити 4 мільйони євро за систему електронної фіксації голу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій