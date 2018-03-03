40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 15:59
Вільяреал вдома поступився Жироні. Матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії
|Ла Ліга
У 27-му турі Ла Ліги Вільяреал вдома поступився Жироні - 0:2.
Зазначимо, що ця поразка стала другою поспіль в чемпіонаті для жовтої субмарини.
Інші матчі туру відбудуться пізніше.
Чемпіонат Іспанії
27-й тур
3 березня
Вільяреал - Жирона 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Стуані, 0:2 - 80 Лозано
FINAL #VillarrealGirona 0-2— LaLiga (@LaLiga) 3 березня 2018 р.
Stuani y 'Choco' Lozano marcan en la victoria del @GironaFC, ¡que se coloca en 7ª posición de #LaLigaSantander con 40 puntos! pic.twitter.com/plgyouLtK4
Севілья - Атлетік 17:15
Депортиво - Ейбар 19:30
Леганес - Малага 19:30
Реал - Хетафе 21:45
Нагадаємо, що в останньому турі Жирона перемогла Сельту (1:0).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій