Вільяреал вдома поступився Жироні. Матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії

Ла Ліга

У 27-му турі Ла Ліги Вільяреал вдома поступився Жироні - 0:2.

Зазначимо, що ця поразка стала другою поспіль в чемпіонаті для жовтої субмарини.

Інші матчі туру відбудуться пізніше.

Чемпіонат Іспанії

27-й тур

3 березня

Вільяреал - Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Стуані, 0:2 - 80 Лозано

FINAL #VillarrealGirona 0-2



Stuani y 'Choco' Lozano marcan en la victoria del @GironaFC, ¡que se coloca en 7ª posición de #LaLigaSantander con 40 puntos! pic.twitter.com/plgyouLtK4 — LaLiga (@LaLiga) 3 березня 2018 р.

Севілья - Атлетік 17:15

Депортиво - Ейбар 19:30

Леганес - Малага 19:30

Реал - Хетафе 21:45

Нагадаємо, що в останньому турі Жирона перемогла Сельту (1:0).