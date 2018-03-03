409 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 16:09
Маркевич назвав найкращих гравця та тренера України за підсумками лютого
|Мирон Маркевич
Екс-наставник Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич взяв участь у визначенні найкращих гравця та тренера місяця в Україні за підсумками лютого 2018 року.
Фахівець обрав на провідні позиції представників Шахтаря. І це не дивно: гірники здобули дві перемоги у чемпіонаті України із загальним рахунком 10:0, а також на характері обіграли Рому в Лізі чемпіонів.
Найкращі тренери: 1. Паулу Фонсека (Шахтар); 2. Юрій Вернидуб (Зоря); 3. Юрій Свірков (Верес).
Найкращі гравці: 1. Тайсон (Шахтар); 2. Марлос (Шахтар); 3. Фред (Шахтар), пише Футбол 24.
Раніше Маркевич зробив гучну заяву щодо стану справ в київському Динамо.
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