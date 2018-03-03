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03.03.2018  23:43

Лаціо перед Динамо програв Ювентусу, Рома впевнено здолала Наполі. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії

 Лаціо програв Юве/S.S. Lazio Twitter

У рамках 27-го туру першості Італії 3 березня відбудеться три поєдинки.

Так, СПАЛ вдома здолав Болонью 1:0.  

У центральному матчі туру Ювентус вирвав перемогу над Лаціо - гол на 90-й хвилині забив Пауло Дібала. 

Несподівано завершився матч у Неаполі: Наполі пропустив чотири голи вперше у сезоні та звісно поступився Ромі 2:4. Причому зробити рахунок більш приємним неаполітанці змогли лише у доданий арбітром час, коли Мертенс забив другий гол у ворота Роми.

Чемпіонат Італії-2017/18

Серія А

27-й тур

3 березня

СПАЛ - Болонья - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Грассі. 

Лаціо - Ювентус - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Дібала.

Наполі - Рома - 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Інсіньє, 1:1 - 7 Ундер, 1:2 - 26 Джеко, 1:3 - 73 Джеко, 1:4 - 79 Перотті, 2:4 - 90+2 Мертенс.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого визначилися фіналісти Кубку Італії-2017/18.

Нагадаємо, що Лаціо 8 та 15 березня зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

    І В Н П М О
  1 Наполі 27 22 3 2 62-19 69
  2 Ювентус 26 22 2 2 63-15 68
+2 3 Рома 27 16 5 6 43-22 53
-1 4 Лаціо 27 16 4 7 64-34 52
-1 5 Інтер 26 14 9 3 42-21 51
  6 Сампдорія 26 13 5 8 46-34 44
  7 Мілан 26 13 5 8 37-30 44
  8 Аталанта 25 10 8 7 37-29 38
  9 Торіно 26 8 12 6 36-32 36
  10 Фіорентина 26 9 8 9 35-32 35
  11 Удінезе 26 10 3 13 37-38 33
  12 Болонья 27 10 3 14 33-39 33
  13 Дженоа 26 8 6 12 20-26 30
  14 Кальярі 26 7 4 15 23-41 25
  15 К'єво 26 6 7 13 23-43 25
+2 16 СПАЛ 27 5 8 14 27-49 23
-1 17 Сассуоло 26 6 5 15 15-46 23
-1 18 Кротоне 26 5 6 15 23-47 21
  19 Верона 26 5 4 17 24-51 19
  20 Беневенто 26 3 1 22 18-60 10




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