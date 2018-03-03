Лаціо перед Динамо програв Ювентусу, Рома впевнено здолала Наполі. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії
|Лаціо програв Юве/S.S. Lazio Twitter
У рамках 27-го туру першості Італії 3 березня відбудеться три поєдинки.
Так, СПАЛ вдома здолав Болонью 1:0.
У центральному матчі туру Ювентус вирвав перемогу над Лаціо - гол на 90-й хвилині забив Пауло Дібала.
Несподівано завершився матч у Неаполі: Наполі пропустив чотири голи вперше у сезоні та звісно поступився Ромі 2:4. Причому зробити рахунок більш приємним неаполітанці змогли лише у доданий арбітром час, коли Мертенс забив другий гол у ворота Роми.
Чемпіонат Італії-2017/18
Серія А
27-й тур
3 березня
СПАЛ - Болонья - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 48 Грассі.
Лаціо - Ювентус - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+3 Дібала.
90'+4 - E' FINITA AMICI! LA JUVE SBANCA L'OLIMPICO CON UNA MAGIA ALLO SCADERE DI @PauDybala_JR ! ANDIAMOOOOOOO! #LazioJuve pic.twitter.com/nefJ3xUGuc— JuventusFC (@juventusfc) 3 березня 2018 р.
Наполі - Рома - 2:4 (1:2).
Голи: 1:0 - 6 Інсіньє, 1:1 - 7 Ундер, 1:2 - 26 Джеко, 1:3 - 73 Джеко, 1:4 - 79 Перотті, 2:4 - 90+2 Мертенс.
Esultanze di una grande serata 💛❤️#NapoliRoma 2⃣-4⃣ pic.twitter.com/gOXb0oMuUQ— AS Roma (@OfficialASRoma) 3 березня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що 28 лютого визначилися фіналісти Кубку Італії-2017/18.
Нагадаємо, що Лаціо 8 та 15 березня зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|27
|22
|3
|2
|62-19
|69
|2
|Ювентус
|26
|22
|2
|2
|63-15
|68
|+2
|3
|Рома
|27
|16
|5
|6
|43-22
|53
|-1
|4
|Лаціо
|27
|16
|4
|7
|64-34
|52
|-1
|5
|Інтер
|26
|14
|9
|3
|42-21
|51
|6
|Сампдорія
|26
|13
|5
|8
|46-34
|44
|7
|Мілан
|26
|13
|5
|8
|37-30
|44
|8
|Аталанта
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|Торіно
|26
|8
|12
|6
|36-32
|36
|10
|Фіорентина
|26
|9
|8
|9
|35-32
|35
|11
|Удінезе
|26
|10
|3
|13
|37-38
|33
|12
|Болонья
|27
|10
|3
|14
|33-39
|33
|13
|Дженоа
|26
|8
|6
|12
|20-26
|30
|14
|Кальярі
|26
|7
|4
|15
|23-41
|25
|15
|К'єво
|26
|6
|7
|13
|23-43
|25
|+2
|16
|СПАЛ
|27
|5
|8
|14
|27-49
|23
|-1
|17
|Сассуоло
|26
|6
|5
|15
|15-46
|23
|-1
|18
|Кротоне
|26
|5
|6
|15
|23-47
|21
|19
|Верона
|26
|5
|4
|17
|24-51
|19
|20
|Беневенто
|26
|3
|1
|22
|18-60
|10
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