Лаціо перед Динамо програв Ювентусу, Рома впевнено здолала Наполі. Матчі 27-го туру чемпіонату Італії

Лаціо програв Юве/S.S. Lazio Twitter

У рамках 27-го туру першості Італії 3 березня відбудеться три поєдинки.

Так, СПАЛ вдома здолав Болонью 1:0.

У центральному матчі туру Ювентус вирвав перемогу над Лаціо - гол на 90-й хвилині забив Пауло Дібала.

Несподівано завершився матч у Неаполі: Наполі пропустив чотири голи вперше у сезоні та звісно поступився Ромі 2:4. Причому зробити рахунок більш приємним неаполітанці змогли лише у доданий арбітром час, коли Мертенс забив другий гол у ворота Роми.

Чемпіонат Італії-2017/18

Серія А

27-й тур

3 березня

СПАЛ - Болонья - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 48 Грассі.

Лаціо - Ювентус - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Дібала.

Наполі - Рома - 2:4 (1:2).

Голи: 1:0 - 6 Інсіньє, 1:1 - 7 Ундер, 1:2 - 26 Джеко, 1:3 - 73 Джеко, 1:4 - 79 Перотті, 2:4 - 90+2 Мертенс.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого визначилися фіналісти Кубку Італії-2017/18.

Нагадаємо, що Лаціо 8 та 15 березня зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.