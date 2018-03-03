Шальке здолав Герту, Коноплянка відіграв декілька хвилин, Боруссія Д втратила очки. Матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини
3 березня відбудеться шість матчів 25-го туру Бундесліги.
Так, Шальке українця Євгена Коноплянки обіграв Герту 1:0 і здобув три важливих очки у боротьбі із дортмундською Борусією за призові місця.
Сам українець відіграв лише декілька хвилин у матчі - він вийшов на заміну на 89-й хвилині при рахунку 1:0.
🔝🔝🔝#S04BSC 1:0 pic.twitter.com/mdaA1MrBSv— FC Schalke 04 (@s04) 3 березня 2018 р.
Дортмундці ж у рамках туру на виїзді у матчі проти Лейпцига зіграли внічию 1:1.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
25-й тур
3 березня
Шальке - Герта - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 37 П'яца.
Аугсбург - Гоффенгайм - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Камарич, 0:2 - 50 Гнабрі.
Айнтрахт - Ганновер - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 да Кошта
Гамбург - Майнц - 0:0
Вольфсбург - Байєр - 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31, пенальті Аларіо, 0:2 - 78 Брандт, 1:2 - 79 Мехмеді
Лейпциг - Боруссія Д - 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Августин, 1:1 - 38 Ройс.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій