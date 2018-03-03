Шальке здолав Герту, Коноплянка відіграв декілька хвилин, Боруссія Д втратила очки. Матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини

3 березня відбудеться шість матчів 25-го туру Бундесліги.

Так, Шальке українця Євгена Коноплянки обіграв Герту 1:0 і здобув три важливих очки у боротьбі із дортмундською Борусією за призові місця.

Сам українець відіграв лише декілька хвилин у матчі - він вийшов на заміну на 89-й хвилині при рахунку 1:0.

Дортмундці ж у рамках туру на виїзді у матчі проти Лейпцига зіграли внічию 1:1.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

25-й тур

3 березня

Шальке - Герта - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 П'яца.

Аугсбург - Гоффенгайм - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Камарич, 0:2 - 50 Гнабрі.

Айнтрахт - Ганновер - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 да Кошта

Гамбург - Майнц - 0:0

Вольфсбург - Байєр - 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31, пенальті Аларіо, 0:2 - 78 Брандт, 1:2 - 79 Мехмеді

Лейпциг - Боруссія Д - 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Августин, 1:1 - 38 Ройс.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Шальке спробує позбутися Коноплянки влітку.