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03.03.2018  22:45

Коваль у Депортиво став автором унікального досягнення

 Максим Коваль (у червоній формі) отримав червону картку після жорсткого підкату/@desmarquedepor

Українець Максим Коваль завдяки вилученню на 40-й хвилині дебютного матчу за Депортиво увійшов в історію іспанського футболу. 

Так, Коваль став першим воротарем у 21-му столітті, якого вилучили у першому ж матчі за свою команду. 

Додамо, що пряму червону картку голкіпер отримав за жорсткий підкат проти Жоана Жордана за межами штрафного майданчику. 

Нагадаємо, що до вилучення екс-динамівець, який грає за Депор на правах оренди, встиг пропустити у доволі простій ситуації - на 11-й хвилині поєдинку він помилився на виході, дозволивши супернику замкнути простріл.

Зазначимо, що Депортиво втримав рахунок 1:1, незважаючи на вилучення Коваля.




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