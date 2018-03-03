Коваль у Депортиво став автором унікального досягнення

Максим Коваль (у червоній формі) отримав червону картку після жорсткого підкату/@desmarquedepor

Українець Максим Коваль завдяки вилученню на 40-й хвилині дебютного матчу за Депортиво увійшов в історію іспанського футболу.

Так, Коваль став першим воротарем у 21-му столітті, якого вилучили у першому ж матчі за свою команду.

Додамо, що пряму червону картку голкіпер отримав за жорсткий підкат проти Жоана Жордана за межами штрафного майданчику.

Нагадаємо, що до вилучення екс-динамівець, який грає за Депор на правах оренди, встиг пропустити у доволі простій ситуації - на 11-й хвилині поєдинку він помилився на виході, дозволивши супернику замкнути простріл.

Зазначимо, що Депортиво втримав рахунок 1:1, незважаючи на вилучення Коваля.