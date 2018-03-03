Син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції. ВІДЕО

3 березня відбулися матчі 28-го туру першості Франції у Лізі 1.

Так, ПСЖ на виїзді без Неймара та Едісона Кавані здолав Труа 2:0.

Матч запам'ятається вболівальникам тим, що за столичну команду дебютував 18-річний нападник Тімоті Веа - син нинішнього президента Ліберії Джорджа Веа, який колись виступав за ПСЖ. Тімоті вийшов на поле у футболці ПСЖ через майже 23 роки після того, як його батько зіграв свій останній поєдинок за Сен-Жермен (це був травень 1995-го - ред.).

Веа вийшов на поле на 79-й хвилині і наприкінці зустрічі втратив чудову нагоду забити гол.

It could've been the dream start for PSG's Timothy Weah!



A good save, or should he have done better there? pic.twitter.com/xdz6C636uf — Goal (@go1l) 3 березня 2018 р.

Чемпіонат Франції-2017/18

28-й тур

3 березня

Труа - ПСЖ - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 ді Марія, 0:2 - 77 Нкунку.

Метц - Тулуза - 1:1 (1:0)

Голи: - 1:0 - 32 Ру, 1:1 - 84 Амьєн Аду.

Сент-Етьєн - Діжон - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Тавареш, 1:1 - 45 Берич, 1 2 - 55 Саїд, 2:2 - 61 Берич.

#ASSEDFCO 2-2 FIN DU MATCH

Les Verts ont réalisé une belle prestation, sont revenus deux fois au score mais n'ont pas réussi à marquer un troisième but synonyme de victoire ! pic.twitter.com/AFSSCq0GWx — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 3 березня 2018 р.

Анже - Генгам - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Ті, 2:0 - 89 Токо-Екамбі, 3:0 - 90 Траоре.

Ам'єн - Ренн - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Хазрі, 0:2 - 86 Сарр.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що лідера ПСЖ Неймара успішно прооперовано у Бразилії.