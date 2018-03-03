Син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції. ВІДЕО
3 березня відбулися матчі 28-го туру першості Франції у Лізі 1.
Так, ПСЖ на виїзді без Неймара та Едісона Кавані здолав Труа 2:0.
Матч запам'ятається вболівальникам тим, що за столичну команду дебютував 18-річний нападник Тімоті Веа - син нинішнього президента Ліберії Джорджа Веа, який колись виступав за ПСЖ. Тімоті вийшов на поле у футболці ПСЖ через майже 23 роки після того, як його батько зіграв свій останній поєдинок за Сен-Жермен (це був травень 1995-го - ред.).
Веа вийшов на поле на 79-й хвилині і наприкінці зустрічі втратив чудову нагоду забити гол.
It could've been the dream start for PSG's Timothy Weah!— Goal (@go1l) 3 березня 2018 р.
A good save, or should he have done better there? pic.twitter.com/xdz6C636uf
Чемпіонат Франції-2017/18
28-й тур
3 березня
Труа - ПСЖ - 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 ді Марія, 0:2 - 77 Нкунку.
Метц - Тулуза - 1:1 (1:0)
Голи: - 1:0 - 32 Ру, 1:1 - 84 Амьєн Аду.
Сент-Етьєн - Діжон - 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Тавареш, 1:1 - 45 Берич, 1 2 - 55 Саїд, 2:2 - 61 Берич.
#ASSEDFCO 2-2 FIN DU MATCH— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 3 березня 2018 р.
Les Verts ont réalisé une belle prestation, sont revenus deux fois au score mais n'ont pas réussi à marquer un troisième but synonyme de victoire ! pic.twitter.com/AFSSCq0GWx
Анже - Генгам - 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Ті, 2:0 - 89 Токо-Екамбі, 3:0 - 90 Траоре.
Ам'єн - Ренн - 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Хазрі, 0:2 - 86 Сарр.
Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що лідера ПСЖ Неймара успішно прооперовано у Бразилії.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|24
|2
|2
|86-19
|74
|2
|Монако
|28
|18
|6
|4
|69-30
|60
|3
|Марсель
|27
|16
|7
|4
|56-32
|55
|4
|Ліон
|27
|14
|8
|5
|57-33
|50
|+2
|5
|Ренн
|28
|12
|5
|11
|36-35
|41
|-1
|6
|Монпельє
|27
|9
|12
|6
|24-21
|39
|-1
|7
|Нант
|27
|11
|6
|10
|27-28
|39
|+1
|8
|Ніцца
|28
|11
|6
|11
|34-39
|39
|-1
|9
|Бордо
|28
|10
|6
|12
|33-37
|36
|+1
|10
|Діжон
|28
|10
|6
|12
|40-54
|36
|-1
|11
|Генгам
|28
|9
|8
|11
|28-38
|35
|12
|Сент-Етьєн
|28
|9
|8
|11
|30-43
|35
|13
|Кан
|27
|9
|5
|13
|20-32
|32
|+2
|14
|Анже
|28
|7
|10
|11
|32-40
|31
|-1
|15
|Страсбур
|27
|8
|7
|12
|32-47
|31
|-1
|16
|Ам'єн
|28
|8
|5
|15
|23-32
|29
|17
|Тулуза
|28
|7
|8
|13
|26-37
|29
|18
|Труа
|28
|8
|4
|16
|24-38
|28
|19
|Лілль
|28
|7
|6
|15
|27-45
|27
|20
|Метц
|28
|5
|5
|18
|26-50
|20
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