Син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції. ВІДЕО

3 березня відбулися матчі 28-го туру першості Франції у Лізі 1.

Так, ПСЖ на виїзді без Неймара та Едісона Кавані здолав Труа 2:0.

Матч запам'ятається вболівальникам тим, що за столичну команду дебютував 18-річний нападник Тімоті Веа - син нинішнього президента Ліберії Джорджа Веа, який колись виступав за ПСЖ. Тімоті вийшов на поле у футболці ПСЖ через майже 23 роки після того, як його батько зіграв свій останній поєдинок за Сен-Жермен (це був травень 1995-го - ред.).

Веа вийшов на поле на 79-й хвилині і наприкінці зустрічі втратив чудову нагоду забити гол.

It could've been the dream start for PSG's Timothy Weah!



A good save, or should he have done better there? pic.twitter.com/xdz6C636uf