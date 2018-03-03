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03.03.2018  23:14

Син президента Ліберії дебютував за ПСЖ. Матчі 28-го туру чемпіонату Франції. ВІДЕО

 

3 березня відбулися матчі 28-го туру першості Франції у Лізі 1. 

Так, ПСЖ на виїзді без Неймара та Едісона Кавані здолав Труа 2:0.

Матч запам'ятається вболівальникам тим, що за столичну команду дебютував 18-річний нападник Тімоті Веа - син нинішнього президента Ліберії Джорджа Веа, який колись виступав за ПСЖ. Тімоті вийшов на поле у футболці ПСЖ через майже 23 роки після того, як його батько зіграв свій останній поєдинок за Сен-Жермен (це був травень 1995-го - ред.). 

Веа вийшов на поле на 79-й хвилині і наприкінці зустрічі втратив чудову нагоду забити гол.

Чемпіонат Франції-2017/18

28-й тур

3 березня

Труа - ПСЖ - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 ді Марія, 0:2 - 77 Нкунку. 

Метц - Тулуза - 1:1 (1:0)

Голи: - 1:0 - 32 Ру, 1:1 - 84 Амьєн Аду.

Сент-Етьєн - Діжон - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Тавареш, 1:1 - 45 Берич, 1 2 - 55 Саїд, 2:2 - 61 Берич.

Анже - Генгам - 3:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 1 Ті, 2:0 - 89 Токо-Екамбі, 3:0 - 90 Траоре.

Ам'єн - Ренн - 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Хазрі, 0:2 - 86 Сарр. 

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що лідера ПСЖ Неймара успішно прооперовано у Бразилії.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 28 24 2 2 86-19 74
  2 Монако 28 18 6 4 69-30 60
  3 Марсель 27 16 7 4 56-32 55
  4 Ліон 27 14 8 5 57-33 50
+2 5 Ренн 28 12 5 11 36-35 41
-1 6 Монпельє 27 9 12 6 24-21 39
-1 7 Нант 27 11 6 10 27-28 39
+1 8 Ніцца 28 11 6 11 34-39 39
-1 9 Бордо 28 10 6 12 33-37 36
+1 10 Діжон 28 10 6 12 40-54 36
-1 11 Генгам 28 9 8 11 28-38 35
  12 Сент-Етьєн 28 9 8 11 30-43 35
  13 Кан 27 9 5 13 20-32 32
+2 14 Анже 28 7 10 11 32-40 31
-1 15 Страсбур 27 8 7 12 32-47 31
-1 16 Ам'єн 28 8 5 15 23-32 29
  17 Тулуза 28 7 8 13 26-37 29
  18 Труа 28 8 4 16 24-38 28
  19 Лілль 28 7 6 15 27-45 27
  20 Метц 28 5 5 18 26-50 20




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