Яремчук знову забив за Гент. ВІДЕО

Роман Яремчук (праворуч)/KAA Gent

Український нападник Роман Яремчук вчергове забив гол за свій Гент у першості Бельгії.

Так, у матчі 29-го туру першості Бельгії проти Остенде екс-динамівець реалізував пенальті на 90+2 хвилині, зрівнявши рахунок - 2:2. Але через п'ять хвилин суперник забив третій гол у ворота команди Яремчука.

Зазначимо, що цей влучний удар став ювілейним, десятим для Яремчука у бельгійській команді.

Раніше Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.

Також футболіст прокоментував можливий інтерес з боку тренерського штабу збірної України.