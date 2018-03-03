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03.03.2018  23:32

Яремчук знову забив за Гент. ВІДЕО

 Роман Яремчук (праворуч)/KAA Gent

Український нападник Роман Яремчук вчергове забив гол за свій Гент у першості Бельгії.

Так, у матчі 29-го туру першості Бельгії проти Остенде екс-динамівець реалізував пенальті на 90+2 хвилині, зрівнявши рахунок - 2:2. Але через п'ять хвилин суперник забив третій гол у ворота команди Яремчука. 

Зазначимо, що цей влучний удар став ювілейним, десятим для Яремчука у бельгійській команді. 

Раніше Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.

Також футболіст прокоментував можливий інтерес з боку тренерського штабу збірної України.




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