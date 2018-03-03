398 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 23:32
Яремчук знову забив за Гент. ВІДЕО
|Роман Яремчук (праворуч)/KAA Gent
Український нападник Роман Яремчук вчергове забив гол за свій Гент у першості Бельгії.
Так, у матчі 29-го туру першості Бельгії проти Остенде екс-динамівець реалізував пенальті на 90+2 хвилині, зрівнявши рахунок - 2:2. Але через п'ять хвилин суперник забив третій гол у ворота команди Яремчука.
Зазначимо, що цей влучний удар став ювілейним, десятим для Яремчука у бельгійській команді.
Раніше Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.
Також футболіст прокоментував можливий інтерес з боку тренерського штабу збірної України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій