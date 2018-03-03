280 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.03.2018 23:56
Реал впевнено здолав Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії, Роналду встановив особистий рекорд
|Криштіану Роналду/Real Madrid
Завдяки двом голам у ворота Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Ла Ліги нападник Реала зробив чергове досягнення у кар'єрі.
Так, він забив 300-й та 301-й голи у Примері, ставши другим гравцем після нападника Барселони Ліонеля Мессі, хто досяг такого результату. Зазначимо, що на рахунку Лео - 372 голи.
Усього в поточному сезоні Роналду забив 15 м'ячів в 20 матчах.
Зазначимо, що завдяки перемозі Реал зміцнив свої позиції на 3-му місці.
Чемпіонат Іспанії
27-й тур
3 березня
Реал - Хетафе - 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - Бейл, 2:0 - 45 Роналду, 2:1 - 65 Портільйо, 3:1 - 78 Роналду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роналду встановив рекорд у Лізі чемпіонів.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|20
|6
|0
|68-13
|66
|2
|Атлетико
|26
|18
|7
|1
|45-11
|61
|3
|Реал
|27
|16
|6
|5
|65-29
|54
|4
|Валенсія
|26
|15
|5
|6
|50-30
|50
|5
|Севілья
|27
|14
|3
|10
|36-40
|45
|6
|Вільяреал
|27
|12
|5
|10
|36-32
|41
|+1
|7
|Жирона
|27
|11
|7
|9
|38-36
|40
|-1
|8
|Ейбар
|27
|11
|6
|10
|34-38
|39
|9
|Бетіс
|26
|11
|4
|11
|43-50
|37
|10
|Хетафе
|27
|9
|9
|9
|33-25
|36
|11
|Сельта
|26
|10
|5
|11
|43-38
|35
|+4
|12
|Леганес
|27
|9
|6
|12
|23-32
|33
|-1
|13
|Атлетик
|27
|7
|11
|9
|27-31
|32
|-1
|14
|Еспаньол
|26
|7
|10
|9
|23-32
|31
|-1
|15
|Алавес
|26
|10
|1
|15
|23-37
|31
|-1
|16
|Реал Сосьєдад
|26
|8
|6
|12
|47-47
|30
|17
|Леванте
|26
|3
|11
|12
|21-41
|20
|18
|Лас-Пальмас
|26
|5
|5
|16
|19-53
|20
|19
|Депортиво
|27
|4
|7
|16
|25-57
|19
|20
|Малага
|27
|3
|4
|20
|16-43
|13
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Шеф-редактор: Дмитро Копій