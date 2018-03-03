Реал впевнено здолав Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії, Роналду встановив особистий рекорд

Криштіану Роналду/Real Madrid

Завдяки двом голам у ворота Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Ла Ліги нападник Реала зробив чергове досягнення у кар'єрі.

Так, він забив 300-й та 301-й голи у Примері, ставши другим гравцем після нападника Барселони Ліонеля Мессі, хто досяг такого результату. Зазначимо, що на рахунку Лео - 372 голи.

Усього в поточному сезоні Роналду забив 15 м'ячів в 20 матчах.

Зазначимо, що завдяки перемозі Реал зміцнив свої позиції на 3-му місці.

Чемпіонат Іспанії

27-й тур

3 березня

Реал - Хетафе - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Бейл, 2:0 - 45 Роналду, 2:1 - 65 Портільйо, 3:1 - 78 Роналду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роналду встановив рекорд у Лізі чемпіонів.