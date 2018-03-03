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03.03.2018  23:56

Реал впевнено здолав Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії, Роналду встановив особистий рекорд

 Криштіану Роналду/Real Madrid

Завдяки двом голам у ворота Хетафе у матчі 27-го туру чемпіонату Ла Ліги нападник Реала зробив чергове досягнення у кар'єрі.

Так, він забив 300-й та 301-й голи у Примері, ставши другим гравцем після нападника Барселони Ліонеля Мессі, хто досяг такого результату. Зазначимо, що на рахунку Лео - 372 голи. 

Усього в поточному сезоні Роналду забив 15 м'ячів в 20 матчах.

Зазначимо, що завдяки перемозі Реал зміцнив свої позиції на 3-му місці. 

Чемпіонат Іспанії

27-й тур

3 березня

Реал - Хетафе - 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Бейл, 2:0 - 45 Роналду, 2:1 - 65 Портільйо, 3:1 - 78 Роналду. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роналду встановив рекорд у Лізі чемпіонів.

    І В Н П М О
  1 Барселона 26 20 6 0 68-13 66
  2 Атлетико 26 18 7 1 45-11 61
  3 Реал 27 16 6 5 65-29 54
  4 Валенсія 26 15 5 6 50-30 50
  5 Севілья 27 14 3 10 36-40 45
  6 Вільяреал 27 12 5 10 36-32 41
+1 7 Жирона 27 11 7 9 38-36 40
-1 8 Ейбар 27 11 6 10 34-38 39
  9 Бетіс 26 11 4 11 43-50 37
  10 Хетафе 27 9 9 9 33-25 36
  11 Сельта 26 10 5 11 43-38 35
+4 12 Леганес 27 9 6 12 23-32 33
-1 13 Атлетик 27 7 11 9 27-31 32
-1 14 Еспаньол 26 7 10 9 23-32 31
-1 15 Алавес 26 10 1 15 23-37 31
-1 16 Реал Сосьєдад 26 8 6 12 47-47 30
  17 Леванте 26 3 11 12 21-41 20
  18 Лас-Пальмас 26 5 5 16 19-53 20
  19 Депортиво 27 4 7 16 25-57 19
  20 Малага 27 3 4 20 16-43 13




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