Буффон про Роналду: Він смертельно небезпечний

Криштіану Роналду

Нападник Реала Криштіану Роналду постійно вдосконалюється із професійної точки зору.

Про це заявив голкіпер Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон.

"Із часом Роналду навчився тому, як вдосконалити себе як спортсмена. Як гравець, він витрачає менше енергії, ніж раніше. Я захоплююся ним, тому що він прагматичний і зрозумілий у всьому, що говорить і робить. Думаю, за останні роки він показав себе дуже розумним, тому що зміг змінити свій стиль гри", - заявив 40-річний воротар.

"Він смертельно небезпечний. Все, що він робить, він робить на 100 відсотків. Перед воротами він - вбивця", - цитує Буффона офіційний сайт Юве.

Нагадаємо, Ювентус і Реал - суперники по 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший матч між командами відбудеться 3 квітня в Турині, у відповідь - 11 квітня в Мадриді.

Раніше Роналду зухвало заявив про рівень своєї гри.