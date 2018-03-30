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30.03.2018  00:15

Збірна України знову зіграє товариські матчі із учасниками ЧС-2018

 

Збірна України майже домовилася із суперниками по майбутніх спарингах.

Про це повідомляє телеканал Футбол. 

Так, згідно із інформацією джерела ЗМІ, перший суперник у матчі 30 травня - представник Африки, який є учасником ЧС-2018. 

2 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться із європейською збірною, яка також виступатиме на Мундіалі.  

У найближчий час буде підписано контракти на проведення матчів, пише СпортАрена.

Як відомо, збірна України обіграла Японію 2:1, тоді як із Саудівською Аравією зіграла унічию 1:1. Обидві команди гратимуть на ЧС-2018.

Раніше Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.





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