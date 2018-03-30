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312 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 00:15
Збірна України знову зіграє товариські матчі із учасниками ЧС-2018
Збірна України майже домовилася із суперниками по майбутніх спарингах.
Про це повідомляє телеканал Футбол.
Так, згідно із інформацією джерела ЗМІ, перший суперник у матчі 30 травня - представник Африки, який є учасником ЧС-2018.
2 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться із європейською збірною, яка також виступатиме на Мундіалі.
У найближчий час буде підписано контракти на проведення матчів, пише СпортАрена.
Як відомо, збірна України обіграла Японію 2:1, тоді як із Саудівською Аравією зіграла унічию 1:1. Обидві команди гратимуть на ЧС-2018.
Раніше Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій