Збірна України знову зіграє товариські матчі із учасниками ЧС-2018

Збірна України майже домовилася із суперниками по майбутніх спарингах.

Про це повідомляє телеканал Футбол.

Так, згідно із інформацією джерела ЗМІ, перший суперник у матчі 30 травня - представник Африки, який є учасником ЧС-2018.

2 червня команда Андрія Шевченка зустрінеться із європейською збірною, яка також виступатиме на Мундіалі.

У найближчий час буде підписано контракти на проведення матчів, пише СпортАрена.

Як відомо, збірна України обіграла Японію 2:1, тоді як із Саудівською Аравією зіграла унічию 1:1. Обидві команди гратимуть на ЧС-2018.

Раніше Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.