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30.03.2018  08:58

Гладкий може не зіграти проти свого колишнього клубу

Олександр Гладкий

Форвард Чорноморця Олександр Гладкий може пропустити матч проти Карпат.

Гладкий тренується за індивідуальною програмою, передає Футбол 1.

Рішення по його участі в матчі буде прийматися перед грою.

Як відомо, раніше Лех не захотів підписувати Гладкого.





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