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281 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 08:58
Гладкий може не зіграти проти свого колишнього клубу
|Олександр Гладкий
Форвард Чорноморця Олександр Гладкий може пропустити матч проти Карпат.
Гладкий тренується за індивідуальною програмою, передає Футбол 1.
Рішення по його участі в матчі буде прийматися перед грою.
Як відомо, раніше Лех не захотів підписувати Гладкого.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій