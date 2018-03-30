СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
293 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 09:21
Двоє гравців Зорі відновилися від травм і готові зіграти проти Шахтаря
|Василь Прийма
Зоря продовжує підготовку до поєдинку 25-го туру чемпіонату України проти Шахтаря.
Про це пише сайт клубу.
Відзначається, що в обойму луганчан повернувся захисник Євген Опанасенко, який заліковував незначне пошкодження. Також тренування почав оборонець Василь Прийма, який переніс застуду.
Як відомо, матч Зоря - Шахтар відбудеться 1-го квітня. Початок зустрічі о 19:30.
Раніше була інформація, що основний захисник Шахтаря не зіграє проти Зорі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій