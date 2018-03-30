Двоє гравців Зорі відновилися від травм і готові зіграти проти Шахтаря

Василь Прийма

Зоря продовжує підготовку до поєдинку 25-го туру чемпіонату України проти Шахтаря.

Про це пише сайт клубу.

Відзначається, що в обойму луганчан повернувся захисник Євген Опанасенко, який заліковував незначне пошкодження. Також тренування почав оборонець Василь Прийма, який переніс застуду.

Як відомо, матч Зоря - Шахтар відбудеться 1-го квітня. Початок зустрічі о 19:30.

Раніше була інформація, що основний захисник Шахтаря не зіграє проти Зорі.