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30.03.2018  09:39

Ярославський заявив, що не збирається фінансувати Динамо

 

Олександр Ярославський не буде фінансувати київське Динамо.

Про це заявив сам екс-власник Металіста.

"Динамо мені не цікаве. Я не планую з цим клубом нічого спільного. Більш того, зараз у мене немає ні планів, ні бажання брати участь в якомусь проекті, пов'язаному з українським футболом", - цитує Ярославського MatchDay.

Раніше повідомлялося, що Ярославський може частково фінансувати Динамо, а спортивний директор збірних України Євген Красніков отримає посаду в київському клубі.





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