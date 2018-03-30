Ярославський заявив, що не збирається фінансувати Динамо

Олександр Ярославський не буде фінансувати київське Динамо.

Про це заявив сам екс-власник Металіста.

"Динамо мені не цікаве. Я не планую з цим клубом нічого спільного. Більш того, зараз у мене немає ні планів, ні бажання брати участь в якомусь проекті, пов'язаному з українським футболом", - цитує Ярославського MatchDay.

Раніше повідомлялося, що Ярославський може частково фінансувати Динамо, а спортивний директор збірних України Євген Красніков отримає посаду в київському клубі.