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664 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 09:39
Ярославський заявив, що не збирається фінансувати Динамо
Олександр Ярославський не буде фінансувати київське Динамо.
Про це заявив сам екс-власник Металіста.
"Динамо мені не цікаве. Я не планую з цим клубом нічого спільного. Більш того, зараз у мене немає ні планів, ні бажання брати участь в якомусь проекті, пов'язаному з українським футболом", - цитує Ярославського MatchDay.
Раніше повідомлялося, що Ярославський може частково фінансувати Динамо, а спортивний директор збірних України Євген Красніков отримає посаду в київському клубі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій