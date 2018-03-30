Екс-воротар Дніпра буде грати в Білорусі

Денис Шеліхов

Колишній голкіпер Дніпра Денис Шеліхов підписав контракт з білоруським Лучом.

У минулому сезоні 28-річний голкіпер виступав за Іслочь, в складі клубу провів 9 матчів і пропустив 14 м'ячів. У трьох іграх Шеліхов залишав свої ворота сухими.

Шеліхов - третій голкіпер Луча. Раніше клуб орендував воротарів мінського Динамо Максіма Плотнікова і Єгора Давиденко.