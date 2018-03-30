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380 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 09:59
Екс-воротар Дніпра буде грати в Білорусі
|Денис Шеліхов
Колишній голкіпер Дніпра Денис Шеліхов підписав контракт з білоруським Лучом.
У минулому сезоні 28-річний голкіпер виступав за Іслочь, в складі клубу провів 9 матчів і пропустив 14 м'ячів. У трьох іграх Шеліхов залишав свої ворота сухими.
Шеліхов - третій голкіпер Луча. Раніше клуб орендував воротарів мінського Динамо Максіма Плотнікова і Єгора Давиденко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій