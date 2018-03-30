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118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 10:15
Відомий експерт розповів, яка користь від Селезньова може бути в збірній
|Максим Калініченко
Євген Селезньов зараз може підсилити збірну України.
Таку думку висловив відомие експерт Максим Калініченко
"Селезньов дійсно проводить хороший сезон в Туреччині. Він завжди прагнув грати в збірній, з бажанням туди приїжджав", - сказав він.
"Чув, що Шевченко його відсутність пояснив тим, що хоче дати шанс більш молодим гравцям. Але однозначно, Женя зараз в такій формі, що він зміг би підсилити гру команди", - цитує Калініченка Команда №1.
Раніше була інформація, що Селезньов негативно оцінив атмосферу в збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій