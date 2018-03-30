Відомий експерт розповів, яка користь від Селезньова може бути в збірній

Максим Калініченко

Євген Селезньов зараз може підсилити збірну України.

Таку думку висловив відомие експерт Максим Калініченко

"Селезньов дійсно проводить хороший сезон в Туреччині. Він завжди прагнув грати в збірній, з бажанням туди приїжджав", - сказав він.

"Чув, що Шевченко його відсутність пояснив тим, що хоче дати шанс більш молодим гравцям. Але однозначно, Женя зараз в такій формі, що він зміг би підсилити гру команди", - цитує Калініченка Команда №1.

Раніше була інформація, що Селезньов негативно оцінив атмосферу в збірній України.