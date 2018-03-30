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30.03.2018  10:40

Стало відомо, коли Неймар повернеться в ПСЖ

Неймар

Нападник ПСЖ Неймар продовжує відновлюватися після травми.

Як повідомляє UOL, очікується, що бразильський футболіст повернеться в розташування французької команди до кінця квітня.

Відзначимо, що в даний час Неймар проходить процедури під наглядом особистого фізіотерапевта клубу, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Неймар хоче повернутися в Барселону.

Також повідомлялося, що Неймар вимагає від ПСЖ космічну зарплатню.





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