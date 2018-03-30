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195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 10:40
Стало відомо, коли Неймар повернеться в ПСЖ
|Неймар
Нападник ПСЖ Неймар продовжує відновлюватися після травми.
Як повідомляє UOL, очікується, що бразильський футболіст повернеться в розташування французької команди до кінця квітня.
Відзначимо, що в даний час Неймар проходить процедури під наглядом особистого фізіотерапевта клубу, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Неймар хоче повернутися в Барселону.
Також повідомлялося, що Неймар вимагає від ПСЖ космічну зарплатню.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій