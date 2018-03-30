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30.03.2018  11:49

Екс-гравець Динамо: В клубі сказали, що ветеранам потрібна ще одна медаль, а ти ще посидь поки

Андрій Єщенко

Колишній захисник київського Динамо Андрій Єщенко не зіграв у фіналі Кубку України через те, що досвідченішим гравцям потрібні були медалі.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

"Туди Яковенко порадив перейти, а потім ще й Червіченко. Усе-таки команда з історією, традиціями. Конкретних варіантів в Росії тоді не було. Ось я і поїхав до України", - пояснив свій перехід до Динамо гравець

"Спочатку я постійно грав. Ми взяли Суперкубок, Кубок України. А потім мене усунули, ще у фіналі Кубку. Сказали, що ветерани повинні отримати ще одну медаль, а ти ще посидь поки", - розповів Єщенко.

Зараз Єщенко виступає за московський Спартак.

Нагадаємо, що Ярославський заявив, що не збирається фінансувати Динамо.





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