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908 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 11:49
Екс-гравець Динамо: В клубі сказали, що ветеранам потрібна ще одна медаль, а ти ще посидь поки
|Андрій Єщенко
Колишній захисник київського Динамо Андрій Єщенко не зіграв у фіналі Кубку України через те, що досвідченішим гравцям потрібні були медалі.
Про це повідомляє Спорт-Експрес.
"Туди Яковенко порадив перейти, а потім ще й Червіченко. Усе-таки команда з історією, традиціями. Конкретних варіантів в Росії тоді не було. Ось я і поїхав до України", - пояснив свій перехід до Динамо гравець
"Спочатку я постійно грав. Ми взяли Суперкубок, Кубок України. А потім мене усунули, ще у фіналі Кубку. Сказали, що ветерани повинні отримати ще одну медаль, а ти ще посидь поки", - розповів Єщенко.
Зараз Єщенко виступає за московський Спартак.
Нагадаємо, що Ярославський заявив, що не збирається фінансувати Динамо.
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