Начальник поліції Маріуполя розповів про посилені заходи безпеки перед матчем Маріуполь - Динамо

Підрозділи маріупольської поліції з 30 березня працюватимуть у посиленому варіанті несення служби.

Про це розповів начальник центрального відділу поліції міста Микола Побойний.

"Наші підрозділи з 30-го березня переходять на посилений варіант несення служби, на цілодобове несення служби на блок-постах, на посилені варіанти на автовокзалі, залізничному вокзалі та посилені варіанти безпосередньо в самому місті", - поділився фахівець.

"За день до проведення матчу стадіон буде обстежений відповідними службами: кінологами і вибухотехніками, - на предмет вибухонебезпечних та інших сторонніх предметів. Після цього в суботу ввечері стадіон буде переданий під охорону його керівництву. Але і в наступну ніч наші співробітники разом з охороною стадіону перебуватимуть там", - підкреслив начальник.

"Динамо попросило автомобіль супроводу для трансферу з аеропорту Запоріжжя до Маріуполя. А біля готелю, де будуть жити динамівці, поліція організовує цілодобове чергування", - сказав Побойний в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що ультрас киян обурені перенесенням початку матчу Маріуполь - Динамо.