Михайличенко: Раніше половина італійських тренерів вчилася у Лобановського, а зараз наші сліпо копіюють західний досвід

Олексій Михайличенко

Спортивний директор Динамо Олексій Михайличенко не задоволений тим, що українські фахівці сліпо копіюють або наслідують західних колег.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу Футбол.

"Мені не подобається схиляння перед Заходом. Не тільки у футболі, а й у всіх життєвих речах. Якщо раніше половина італійських тренерів вчилася у Лобановського, Бєскова та інших, переймаючи всі наші нововведення, то зараз наші фахівці переймають західний досвід і не тільки", - сказав екс-тренер Динамо.

"Їздити на стажування необхідно, але не варто сліпо копіювати або наслідувати провідних світових фахівців. Потрібно вміти адаптувати тільки ті речі, які підходять нашому футболу", - зауважив спеціаліст.

"У нашої країни дуже великий потенціал і історія, про яку потрібно пам'ятати! Тільки в київському Динамо три володарі Золотого м'яча. Напевно, це багато про що говорить, чи не так?" - питає Михайличенко.

Раніше Михайличенко розповів, чим займається в Динамо.