Президент Олімпіка спростував інформацію про дискваліфікацію молодіжок U-19 і U-21

Владислав Гельзін

Власник донецького Олімпіка Владислав Гельзін розповів, що наразі немає жодного рішення щодо молодіжних команд клубу, пов'язаного з договорними матчами.

Про це повідомляє Трибуна.

"Які можуть бути коментарі? На адресу клубу жодного рішення не приходило. Про що можна говорити? Про те, що один іноземний фахівець піариться на нашому клубі? Ця інформація - чиста маячня! Ніякого офіційного рішення по цій справі немає. Тут нема чого коментувати", - сказав функціонер.

"Це безпідставні звинувачення, з метою попіаритися перед завершенням контракту", - вважає Гельзін.

Раніше була інформація, що молодіжні команди Олімпіка дискваліфікують до кінця сезону.