Леоненко, Заваров та інші легенди зіграють у матчі зірок Дніпро – Динамо

Віктор Леоненко

31 березня у Дніпрі відбудеться матч зірок між командами Дніпра та Динамо.

Про це повідомляє Команда №1.

Ветерани Дніпра організували проведення товариського матчу проти зірок Динамо різних років. Поєдинок пройде 31 березня у Дніпрі на стадіоні Трудові резерви. Гра розпочнеться о 15:00.

Цей матч приурочений до 100-річчя дніпровського клубу. Участь у ньому візьмуть відомі в минулому футболісти, як-от: Олександр Заваров, Василь Рац, Олег Саленко, Віктор Леоненко, Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Сергій Беженар, Павло Шкапенко, Юрій Дмитрулін, Сергій Федоров, Олександр Рикун, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв та інші.

Головним тренером зірок Динамо буде Микола Павлов, а дніпрян на поле виведе Костянтин Павлюченко.

Нагадаємо, що Леоненко запропонував покласти Бєсєдіну мати на полі - нехай бореться.