Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
98 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
30.03.2018  14:55

Леоненко, Заваров та інші легенди зіграють у матчі зірок Дніпро – Динамо

Віктор Леоненко

31 березня у Дніпрі відбудеться матч зірок між командами Дніпра та Динамо.

Про це повідомляє Команда №1.

Ветерани Дніпра організували проведення товариського матчу проти зірок Динамо різних років. Поєдинок пройде 31 березня у Дніпрі на стадіоні Трудові резерви. Гра розпочнеться о 15:00.

Цей матч приурочений до 100-річчя дніпровського клубу. Участь у ньому візьмуть відомі в минулому футболісти, як-от: Олександр Заваров, Василь Рац, Олег Саленко, Віктор Леоненко, Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Сергій Беженар, Павло Шкапенко, Юрій Дмитрулін, Сергій Федоров, Олександр Рикун, Сергій Назаренко, Олег Шелаєв та інші.

Головним тренером зірок Динамо буде Микола Павлов, а дніпрян на поле виведе Костянтин Павлюченко.

Нагадаємо, що Леоненко запропонував покласти Бєсєдіну мати на полі - нехай бореться.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
16:30
ЧС-2018. Денисов: Поставити нас перед вибором транслювати чемпіонат світу-2018 чи ні повинен був Шевченко.
16:11
Футбол. Дніпро здолав Суднобудівник у 23 турі Другої ліги
15:52
Футбол. Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки
15:36
Футбол. Лідер гурту СКАЙ заспівав пародійну пісню про Алієва. ВІДЕО
15:18
Футбол. Зозуля вперше за півтора місяця потрапив до заявки Альбасете
14:55
Футбол. Леоненко, Заваров та інші легенди зіграють у матчі зірок Дніпро – Динамо
14:37
Футбол. Президент Олімпіка спростував інформацію про дискваліфікацію молодіжок U-19 і U-21
14:16
Футзал. Продексім знову переміг ІнБев. Інші матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!