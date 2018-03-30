Зозуля вперше за півтора місяця потрапив до заявки Альбасете

Роман Зозуля

Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля вперше з 11 лютого може вийти на поле.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

28-річний українець залікував травму і готовий зіграти у матчі 33 туру Сегунди проти лідера турнірної таблиці Уески.

Нагадаємо, що Зозуля мав проблеми з щиколоткою, через що пропустив шість матчів Альбасете.