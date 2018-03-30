СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 15:18
Зозуля вперше за півтора місяця потрапив до заявки Альбасете
|Роман Зозуля
Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля вперше з 11 лютого може вийти на поле.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
28-річний українець залікував травму і готовий зіграти у матчі 33 туру Сегунди проти лідера турнірної таблиці Уески.
Нагадаємо, що Зозуля мав проблеми з щиколоткою, через що пропустив шість матчів Альбасете.
📋 | Convocatoria | Enrique Martín viaja con todos los disponibles a Huesca.— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 30 de março de 2018
El equipo pone rumbo a tierras aragonesas en bus 🚎🦇 a las 14 horas.
👉🏻 https://t.co/kiNexrAOto#HuescaAlbacete pic.twitter.com/AU9B9zOadx
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій