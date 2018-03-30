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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 15:36
Лідер гурту СКАЙ заспівав пародійну пісню про Алієва. ВІДЕО
|Олександр Алієв
Лідер музичного гурту СКАЙ Олег Собчук заспівав свою відому пісню Тебе це може вбити, але з переробленими словами про Олександра Алієва.
Сталося це в студії радіостанції Максимум.
Раніше Алієв сказав, що він вже не Саша Алієв, який був гравцем, а тренер, і має бути серйозним.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій