Лідер гурту СКАЙ заспівав пародійну пісню про Алієва. ВІДЕО

Олександр Алієв

Лідер музичного гурту СКАЙ Олег Собчук заспівав свою відому пісню Тебе це може вбити, але з переробленими словами про Олександра Алієва.

Сталося це в студії радіостанції Максимум.

Раніше Алієв сказав, що він вже не Саша Алієв, який був гравцем, а тренер, і має бути серйозним.