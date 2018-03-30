Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки

Донецький Олімпік може бути покараний серйозним грошовим штрафом.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, окрім дискваліфікації молодіжних команд U-19 i U-21 до кінця сезону, донечани можуть отримати 500 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, що президент Олімпіка Владислав Гельзін спростував інформацію про дискваліфікацію молодіжок U-19 і U-21.