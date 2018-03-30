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35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 15:52
Олімпік можуть оштрафувати на 500 тисяч гривень за договорняки
Донецький Олімпік може бути покараний серйозним грошовим штрафом.
Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією видання, окрім дискваліфікації молодіжних команд U-19 i U-21 до кінця сезону, донечани можуть отримати 500 тисяч гривень штрафу.
Нагадаємо, що президент Олімпіка Владислав Гельзін спростував інформацію про дискваліфікацію молодіжок U-19 і U-21.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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