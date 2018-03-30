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29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 16:11
Дніпро здолав Суднобудівник у 23 турі Другої ліги
30 березня в групі Б Другої ліги чемпіонату України відбувся єдиний матч дня.
У ньому Дніпро на домашній навчольно-тренувальній базі здолав миколаївський Суднобудівник.
Нагадаємо, що екс-гравець української молодіжки перейшов у СК Дніпро-1.
Чемпіонат України
Друга ліга
23 тур
Група Б
30 березня
Дніпро - Суднобудівник 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 16 Михайленко, 2:0 - 68 Михайленко
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій