Барселона знайшла варіанти заміни гравця, на якого претендує Реал
|Самюель Умтіті
Іспанська Барселона ретельно вивчає ринок, щоб у випадку необхідності, замінити центрального захисника Самюеля Умтіті, який може покинути команду.
Про це повідомляє Sport.es.
Першим варіантом на підміну Умтіті є оборонець Лейпцига Дайот Упамекано. 19-річний захисник перебуває у сфері зацікавлень Барселони ще з минулого року. У нинішньому сезоні він провів за биків 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
Другий кандидат на підсилення захисної лінії Барси - центрбек Севільї Клеман Лангле, на якого також претендує мадридський Реал. У сезоні 2017/18 він став гравцем основи нервіонців і вже зіграв 43 матчі у всіх турнірах і забив 4 рази, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Реал втрутився в боротьбу за Умтіті.
Також відомо, що Умтіті не хоче продовжувати контракт із Барселоною через великі фінансові апетити.
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