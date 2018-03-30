Барселона знайшла варіанти заміни гравця, на якого претендує Реал

Самюель Умтіті

Іспанська Барселона ретельно вивчає ринок, щоб у випадку необхідності, замінити центрального захисника Самюеля Умтіті, який може покинути команду.

Про це повідомляє Sport.es.

Першим варіантом на підміну Умтіті є оборонець Лейпцига Дайот Упамекано. 19-річний захисник перебуває у сфері зацікавлень Барселони ще з минулого року. У нинішньому сезоні він провів за биків 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Другий кандидат на підсилення захисної лінії Барси - центрбек Севільї Клеман Лангле, на якого також претендує мадридський Реал. У сезоні 2017/18 він став гравцем основи нервіонців і вже зіграв 43 матчі у всіх турнірах і забив 4 рази, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Реал втрутився в боротьбу за Умтіті.

Також відомо, що Умтіті не хоче продовжувати контракт із Барселоною через великі фінансові апетити.