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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 17:06
Збірна України може зіграти з Марокко та Албанією
|Андрій Шевченко
Стали відомі потенційні суперники збірної України на найближчі товариські матчі 2018 року.
За наявною інформацією, суперниками збірної України в товариських матчах в травні-червні 2018 року можуть стати збірні Марокко та Албанії.
З Марокко контракт на проведення матчу близький до підписання, остаточної домовленості з Албанією ще не досягнуто.
Дати матчів збірної України ще невідомі. Поєдинки будуть проведені в період завершення сезону 2017/18 до старту чемпіонату світу 2018 в Росії, в проміжок після фіналу Ліги чемпіонів в Києві (26 травня) до старту ЧС-2018 (14 червня), пише football24.ua.
Раніше Андрій Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій