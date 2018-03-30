Збірна України може зіграти з Марокко та Албанією

Андрій Шевченко

Стали відомі потенційні суперники збірної України на найближчі товариські матчі 2018 року.

За наявною інформацією, суперниками збірної України в товариських матчах в травні-червні 2018 року можуть стати збірні Марокко та Албанії.

З Марокко контракт на проведення матчу близький до підписання, остаточної домовленості з Албанією ще не досягнуто.

Дати матчів збірної України ще невідомі. Поєдинки будуть проведені в період завершення сезону 2017/18 до старту чемпіонату світу 2018 в Росії, в проміжок після фіналу Ліги чемпіонів в Києві (26 травня) до старту ЧС-2018 (14 червня), пише football24.ua.

Раніше Андрій Шевченко заявив, що збірна України проведе наступний матч 30 травня.