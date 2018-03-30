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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 17:26
ФФУ звернулася в FARE з проханням заборонити символіку "ДНР" і "ЛНР"
ФФУ звернулася в FARE з проханням додати символіку "ДНР" і "ЛНР" до переліку заборонених.
Про це пише сайт ФФУ.
Відзначимо, що FARE бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі.
Раніше повідомлялося, що УЄФА розгляне скаргу ФФУ на прапор "ДНР" на матчі Рома - Шахтар.
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