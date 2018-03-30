ФФУ звернулася в FARE з проханням заборонити символіку "ДНР" і "ЛНР"

ФФУ звернулася в FARE з проханням додати символіку "ДНР" і "ЛНР" до переліку заборонених.

Про це пише сайт ФФУ.

Відзначимо, що FARE бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розгляне скаргу ФФУ на прапор "ДНР" на матчі Рома - Шахтар.