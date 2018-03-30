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411 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 17:45
Ротань розповів, як купував форму Дніпру на фінал Ліги Європи. ВІДЕО
|Руслан Ротань
Руслан Ротань разом з Андрієм Русолом купили ігрову форму для Дніпра на фінал Ліги Європи.
Про це Ротань розповів у ефірі "Вацко Live".
"Ми з Андрієм Русолом купили форму на фінал Ліги Європи. А що, як бомжам туди їхати, якщо у нас не було навіть поло? Приїхала Севілья в костюмах, а ми приїхали хто в чому", - сказав він.
"Проблеми у клубу почалися набагато раніше. Фінал Ліги Європи продовжив Дніпру існування. Так би це було набагато раніше", - зазначив Ротань.
Як відомо, раніше Ротань згадав про визначний матч за збірну України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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