Ротань розповів, як купував форму Дніпру на фінал Ліги Європи. ВІДЕО

Руслан Ротань

Руслан Ротань разом з Андрієм Русолом купили ігрову форму для Дніпра на фінал Ліги Європи.

Про це Ротань розповів у ефірі "Вацко Live".

"Ми з Андрієм Русолом купили форму на фінал Ліги Європи. А що, як бомжам туди їхати, якщо у нас не було навіть поло? Приїхала Севілья в костюмах, а ми приїхали хто в чому", - сказав він.

"Проблеми у клубу почалися набагато раніше. Фінал Ліги Європи продовжив Дніпру існування. Так би це було набагато раніше", - зазначив Ротань.

Як відомо, раніше Ротань згадав про визначний матч за збірну України.