Хавбека Шахтаря хоче підписати італійський клуб
|Марлос
Хавбек Шахтаря Марлос потрапив в список інтересів Інтера.
Як повідомляє calciomercato.com, цього літа італійці спробують підписати Марлоса, контракт якого з Шахтарем закінчується в 2019 році.
Повідомляється, що кілька років тому Інтер вів переговори по 29-річному бразильцеві, але трансфер так і не відбувся.
Також в списку інтересів італійців півзахисник РБ Лейпцига Марсель Забітцер, за якого німецький клуб просить близько 30 млн євро.
Така ціна може бути занадто високою для клубу, тому що у Інтера є деякі проблеми з дотриманням правил фінансового фейр-плея. Тому трансфер Марлоса є більш пріоритетним, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році.
Також повідомлялося, що Шахтар хоче продовжити контракт з Марлосом і суттєво підняти його зарплату
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій