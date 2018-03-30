Хавбека Шахтаря хоче підписати італійський клуб

Марлос

Хавбек Шахтаря Марлос потрапив в список інтересів Інтера.

Як повідомляє calciomercato.com, цього літа італійці спробують підписати Марлоса, контракт якого з Шахтарем закінчується в 2019 році.

Повідомляється, що кілька років тому Інтер вів переговори по 29-річному бразильцеві, але трансфер так і не відбувся.

Також в списку інтересів італійців півзахисник РБ Лейпцига Марсель Забітцер, за якого німецький клуб просить близько 30 млн євро.

Така ціна може бути занадто високою для клубу, тому що у Інтера є деякі проблеми з дотриманням правил фінансового фейр-плея. Тому трансфер Марлоса є більш пріоритетним, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Марлос здійснив величезну кількість обіграшів у 2017-му році.

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