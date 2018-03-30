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282 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 18:31
Екс-гравець Динамо найбільше подорожчав у чемпіонаті Бельгії з кінця січня
|Роман Яремчук / kaagent.be
Нападник Гента Роман Яремчук найбільше подорожчав з усіх гравців чемпіонату Бельгії з січня цього року за версією Transfermarkt.
Після останнього оновлення на початку січня, сума на 22-річного футболіста виросла на 1,3 млн євро і тепер становить 3,5 млн.
У поточному сезоні Яремчук провів 25 матчів, забив 9 голів і зробив 2 ассисти, пише "Команда №1".
Як відомо, раніше Яремчук розповів, коли вирішив залишити Динамо.
Також була інформація, що Яремчук зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри в Динамо.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій