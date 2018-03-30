Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 28-го і 29-го турів

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 28 і 29 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років

28 ТУР

21 квітня (субота)

Сталь – Зірка 14:00

Чорноморець – Олександрія 14:00

Шахтар – Ворскла 17:00

22 квітня (неділя)

Олімпік – Карпати 14:00

Зоря – Маріуполь 14:00

Верес – Динамо 17:00

29 ТУР

27 квітня (п’ятниця)

Маріуполь – Шахтар 17:00

28 квітня (субота)

Зірка – Олімпік 14:00

Карпати – Олександрія 14:00

Сталь – Чорноморець 17:00

29 квітня (неділя)

Зоря – Верес 14:00

Ворскла – Динамо 19:30

Як відомо, раніше була інформація, що Шахтар і Динамо зіграють 14-го квітня.