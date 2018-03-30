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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 18:57
Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 28-го і 29-го турів
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 28 і 29 турів Чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років
28 ТУР
21 квітня (субота)
Сталь – Зірка 14:00
Чорноморець – Олександрія 14:00
Шахтар – Ворскла 17:00
22 квітня (неділя)
Олімпік – Карпати 14:00
Зоря – Маріуполь 14:00
Верес – Динамо 17:00
29 ТУР
27 квітня (п’ятниця)
Маріуполь – Шахтар 17:00
28 квітня (субота)
Зірка – Олімпік 14:00
Карпати – Олександрія 14:00
Сталь – Чорноморець 17:00
29 квітня (неділя)
Зоря – Верес 14:00
Ворскла – Динамо 19:30
Як відомо, раніше була інформація, що Шахтар і Динамо зіграють 14-го квітня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій