Маріуполь - Динамо: в Укрзалізниці повідомили приємну новину для фанатів киян
В Укрзалізниці прийняли рішення внести зміни у розклад руху потягу Маріуполь - Київ.
Лише один день, 1 квітня, потяг буде відправлятися на годину пізніше. Такі зміни пов'язані із тим, що час початку матчу 25-го туру першості УПЛ Маріуполь - Динамо було перенесено із 14:00 на 17:00.
"На прохання футбольного клубу Маріуполь скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між Маріуполем і Динамо його відправлення перенесено на годину пізніше. З Маріуполя о 19:47 (замість 18:47). Надалі поїзд курсуватиме діючим графіком", - написав у Twitter голова Укрзалізниці Євген Кравцов.
На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між «Маріуполем» і «Динамо» його відправлення перенесено на годину пізніше. З Маріуполя о 19:47 (замість 18:47). Надалі поїзд курсуватиме діючим графіком.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 30 березня 2018 р.
Нагадаємо, що саме через розклад руху потягу у Київ обурилися фанати Динамо, коли стало відомо про перенесення часу початку матчу 25-го туру.
Раніше повідомлялося, що матч Маріуполь - Динамо, який відбудеться 1 квітня, перенесено з 14:00 на 17:00 через клопотання Маріуполя та каналу-транслятора.
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