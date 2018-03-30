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30.03.2018  19:49

Оболонь здобула першу перемогу за тренерства Пятенка. Матч 25-го туру Першої ліги

 

Київська Оболонь-Бровар мінімально здолала Інгулець у матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги.

Єдиний гол на 75-й хвилині забив Артем Ковбаса. 

Таким чином, оболонці здобули першу перемогу у 2018 році, коли команду очолив Володимир Пятенко.

Завдяки перемозі кияни піднялися на 10-е місце. Інгулець залишився на третій сходинці.

Чемпіонат України

Перша ліга

25 тур

30 березня

Оболонь-Бровар (Київ) - Інгулець (Петрове) - 1:0

Раніше повідомлялося, що Черкаський Дніпро здолав Волинь у перенесеному матчі 23-го туру.





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