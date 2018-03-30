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69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 19:49
Оболонь здобула першу перемогу за тренерства Пятенка. Матч 25-го туру Першої ліги
Київська Оболонь-Бровар мінімально здолала Інгулець у матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги.
Єдиний гол на 75-й хвилині забив Артем Ковбаса.
Таким чином, оболонці здобули першу перемогу у 2018 році, коли команду очолив Володимир Пятенко.
Завдяки перемозі кияни піднялися на 10-е місце. Інгулець залишився на третій сходинці.
Чемпіонат України
Перша ліга
25 тур
30 березня
Оболонь-Бровар (Київ) - Інгулець (Петрове) - 1:0
Раніше повідомлялося, що Черкаський Дніпро здолав Волинь у перенесеному матчі 23-го туру.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій