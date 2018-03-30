Стало відомо про масштабну перевірку гравців Барселони на допінг

Ліонель Мессі та ще 10 гравців Барселони пройшли допінг-тест, який було влаштовано УЄФА.

Про перевірку повідомив офіційний Twitter Барселони.

Крім Мессі перевірку пройшли: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Піке, Іван Ракітіч, Серхіо Бускетс, Андрес Іньєста, Луїс Суарес, Усман Дембеле, Жорді Альба, Роберто і Самюель Юмтіті.

Зазначимо, що Мессі не брав участі у двох матчах за збірну Аргентини під час березневої міжнародної паузи.

Наступний матч Барса проведе 31 березня - у рамках першості Іспанії каталонці зустрінуться із Севільєю. Тоді як на міжнародній арені Барселона 4 квітня проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.

Раніше повідомлялося, що Мессі обурився розгромною поразкою Аргентини від Іспанії.