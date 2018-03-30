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422 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 20:16
Стало відомо про масштабну перевірку гравців Барселони на допінг
Ліонель Мессі та ще 10 гравців Барселони пройшли допінг-тест, який було влаштовано УЄФА.
Про перевірку повідомив офіційний Twitter Барселони.
Крім Мессі перевірку пройшли: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Піке, Іван Ракітіч, Серхіо Бускетс, Андрес Іньєста, Луїс Суарес, Усман Дембеле, Жорді Альба, Роберто і Самюель Юмтіті.
Зазначимо, що Мессі не брав участі у двох матчах за збірну Аргентини під час березневої міжнародної паузи.
Наступний матч Барса проведе 31 березня - у рамках першості Іспанії каталонці зустрінуться із Севільєю. Тоді як на міжнародній арені Барселона 4 квітня проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми.
Раніше повідомлялося, що Мессі обурився розгромною поразкою Аргентини від Іспанії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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