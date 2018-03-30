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30.03.2018  20:32

Скандал із збірною України (U-17): У ФФУ повідомили про перші покарання винних

 

У Федерації футболу України повідомили про перші результати внутрішнього розслідування скандальної ситуації із збірною України (U-17)

Так, стало відомо, що тимчасова комісія на чолі із Мироном Маркевичем рекомендувала звільнити декількох співробітників ФФУ.

"Комісія дійшла висновку, що дії (бездіяльність) трьох співробітників ФФУ, передусім, позбавили молодих футболістів заслуженої участі у фінальній частині чемпіонату Європи, а також спричинили значні репутаційні втрати для українського футболу. Запропоновано звільнити функціонерів, які відповідали за цей напрямок роботи: голову департаменту розвитку ФФУ Володимира Чорно-Іванова, заступника начальника аналітичного відділу Валерія Трутнєва та працівника департаменту національних збірних команд Анатолія Кудя. Також вирішено призупинити дію контракту з помічником головного тренера збірної України (U-17) Сергієм Мурадяном", - йдеться у заяві ФФУ.

Також повідомляється, що рішення про продовження співпраці із головним тренером юнацької збірної Олегом Кузнецовим буде прийняте 3 квітня на засіданні Комітету збірних ФФУ. 

Нагадаємо, що скандальна ситуація випливла після того, як на поле під час матчу Сербія - Україна у рамках еліт-раунду кваліфікації Євро-2018 вийшло двоє гравців, що мали пропускати гру через дискваліфікацію.

Україна переграла сербів 2:1, а потім зіграла внічию 0:0 із Чехією, що дозволило команді Олега Кузнецова вийти у фінальну частину Євро. Проте через зарахування УЄФА технічної поразки українцям вони втратили путівку.

Раніше про те, що у цій ситуації винні функціонери та керівники ФФУ, заявив президент Динамо Ігор Суркіс.





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