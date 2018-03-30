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30.03.2018  20:59

Зідан зізнався, чи хоче він залишитися біля керма Реала

 

Керманич Реала Зінедін Зідан хотів би лишитися у команді після завершення не дуже вдалого сезону.

Про це він розповів в інтерв'ю Sky Sports. 

"Так, я хотів би залишитися головним тренером Реала. Але все залежить від результатів, це не змінилося і не зміниться. Є вимоги клубу, я зобов'язаний їх виконувати ", - каже Зідан. 

"Я тут уже 18 років, і я чудово знаю вимоги клубу. Мені подобається те, що я роблю. Якщо питання буде стояти, чи хочу я залишитися, то я хочу. Я зовсім не відчуваю в собі втоми. Ні на краплю", - цитує тренера СпортАрена.

Нагадаємо, що Зідан грав у Реалі у 2001-06 роках, по завершенню кар'єри працював на декількох посадах у клубі, потім тренував дубль, а вже у 2016 році його було призначено головним тренером вершкових. 

У нинішньому сезоні Реал із Зіданом виграв Клубний чемпіонат світу, вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, проте втратив шанс поборотися із Барселоною за чемпіонський титул. 

Раніше була інформація, що Зідана може переманити до себе ПСЖ.

Також про Зідана як про найкращого футболіста усіх часів висловився його партнер по Реалу Девід Бекхем.





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