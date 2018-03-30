Ротань про Коломойського: Він - поганий президент. Як підняв Дніпро високо, так і опустив його

Ігор Коломойський

Президент Дніпра Ігор Коломойський не дуже гарно вчинив, коли несподівано припинив фінансування клубу.

Таку думку в інтерв'ю програмі Вацко-Лайт висловив екс-футболіст та капітан дніпрян Руслан Ротань.

"Думаю, як президент футбольного клубу - він поганий. Поганий чому? Тому що будь-який президент клубу буде вірити у команду за будь-яких обставин. Буде спілкуватися вносити своє бачення тієї чи іншої ситуації. А він ніколи не виносив свого бачення, а робив, як хоче", - заявив Ротань.

"Так, він дуже багато вкладав у Дніпро і у цьому він, безперечно, хороший. Підняв рівень Дніпра. Але при цьому те, як він його підняв, так само і опустив. І це дуже погано. Я хочу сказати, що краще б і не піднімав тоді", - додав футболіст.

"Він завжди був людиною слова. Завжди робив те, що обіцяв. Але я не знаю, що сталося. Звісно, революція, війна. Але з початком війни він дуже змінився, мало був із командою і в результаті, сталося те, що сталося. Звісно він охолонув до футболу. От чесно: мені хочеться зустрітися з ним, щоб він мені сказав, що все-таки змусило його так взяти і кинути все. Для мене це загадка, бо я впевнений, що можна було б знайти варіанти, які б зберігли команду" - розповів екс-лідер Дніпра.

Раніше головний тренер Дніпра Олександр Поклонський заявив, що навіть сьогодні доля клубу залежить від Коломойського.

Нагадаємо, ПФЛ зняла з Дніпра 9 очок.