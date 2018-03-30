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108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.03.2018 22:16
Оболонь-Бровар - Інгулець: як кияни здобули першу перемогу у 2018 році. ВІДЕО
30 березня київська Оболонь-Бровар здобула перемогу над Інгульцем у матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги.
Ця звитяга стала першою для киян у 2018 році. Переможний гол на 75-й хвилині забив Артем Ковбаса.
Завдяки успіху у протистоянні із претендентом на вихід у Прем'єр-лігу Оболонь піднялася на 10-е місце. Тоді як команда з Кіровоградської області залишилася третьою.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.
Нагадаємо, у рамках 24-го туру першості Оболонь на виїзді програла Миколаєву.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій