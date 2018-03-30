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30.03.2018  22:16

Оболонь-Бровар - Інгулець: як кияни здобули першу перемогу у 2018 році. ВІДЕО

 

30 березня київська Оболонь-Бровар здобула перемогу над Інгульцем у матчі 25-го туру чемпіонату Першої ліги.

Ця звитяга стала першою для киян у 2018 році. Переможний гол на 75-й хвилині забив Артем Ковбаса. 

Завдяки успіху у протистоянні із претендентом на вихід у Прем'єр-лігу Оболонь піднялася на 10-е місце. Тоді як команда з Кіровоградської області залишилася третьою.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу.

Нагадаємо, у рамках 24-го туру першості Оболонь на виїзді програла Миколаєву.





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